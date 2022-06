Brucia il parco: l'incendio innescato da due strade vicine

Due incendi innescati da due strade vicine distanti poco meno di 4 chilimetri: uno al parco del Pineto e l'altro all'adiacente parco di Monte dei Ciocci. Serata di super lavoro per i soccorritori alle prese diverse ore con un vasto incendio che ha interessato le due aree verdi comprese fra il Trionfale, la Balduina, Primavalle e Valle Aurelia, nel quadrante occidentale della città. Un vasto rogo che ha distrutto circa 200 metri quadrati di macchia boschiva e sterpaglie.

La prima richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 20:30 da via Proba Petronia, nell'area del parco del Pineto alla Balduina. Nemmeno il tempo di inviare le squadre dei vigili del fuoco che al numero unico per le emergenze è arrivata una seconda richiesto d'intervento, questa volta da via di Valle Aurelia, altezza civico 54, nel vicino parco di Monte Ciocci.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco (con due squadre ed altrettant autobotti) con l'ausilio degi volontari della protezione civile (Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti, Protezione Civile Aurelio e Guadalupe) su disposizione della sala operativa della Regione Lazio. Un vasto fronte di fuoco con i soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento per oltre 3 ore e le fiamme domante intorno alla mezzanotte.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della compagnia Roma Trionfale che, in attesa dell'informativa dei pompieri, non escludono nessuna ipotesi, compresa la matrice dolosa.