Incendio a Pineta Sacchetti, si indaga sulla matrice dolosa: investigatori a caccia di inneschi

Ettari di vegetazione in fumo, case lambite dalle fiamme e strutture evacuate, auto distrutte e una cappa di calore, fumo e cenere che ha avvolto il quadrante nord-ovest di Roma: l’incendio scoppiato lunedì alla Pineta Sacchetti è l’ennesimo capitolo di un’emergenza che appare ormai senza fine, e che porta allo stremo le risorse - idriche e umane - a disposizione per cercare di arginare la piaga dei roghi. Roghi che, per vigili del fuoco e procura, potrebbero avere origine dolosa.

Quella di lunedì è stata una giornata infernale: oltre all’incendio alla Pineta Sacchetti e al parco del Pineto (arrivato martedì a lambire le abitazioni a Balduina) ne sono scoppiati altri due a poche ore di distanza, uno tra Cornelia e Montespaccato e uno a Valle Aurelia, e l’obiettivo è capire che cosa esattamente li abbia scatenati. Perché se è vero che la Capitale, come molte altre zone italiane, soffoca nella morsa della siccità, è altrettanto vero che alcuni elementi lasciano pensare che dietro i roghi vi sia l’impronta umana.

Le indagini della procura: si cercano eventuali inneschi

La procura, non a caso, indaga per incendio colposo, un’indagine coordinata dalla pm Giulia Guccione. Lo stesso sindaco Roberto Gualtieri aveva chiarito, in merito agli incendi della settimana scorsa, che “in alcuni casi è già stata accertata la mano dolosa e questo è gravissimo e inaccettabile”. Di certezze in realtà, soprattutto nel caso di Pineta Sacchetti, ancora non ce ne sono: la devastazione provocata dalle fiamme e la vastità dei fronti ha reso difficile trovare tracce certe di inneschi o di acceleranti, e per gli esperti della Scientifica e sezione Rilievi dei carabinieri è ancora impossibile a oggi esplorare le zone interessate per effettuare accertamenti approfonditi perché la messa in sicurezza non è ancora stata completata. Tradotto, c’è il rischio che le fiamme riprendano intensità, e la priorità adesso è estinguerle totalmente.

Allo stesso modo va tenuto conto delle condizioni della vegetazione: alta e incolta (come segnalato a più riprese sai cittadini, che in molti casi parlando di “tragedia annunciata” per mancanza di sfalci) e soprattutto molto secca, tanto che basterebbe una sigaretta accesa gettata a terra o una scintilla per dare vita a un incendio in gradi di allargarsi a dismisura in pochi minuti. Se si aggiungono le folate di vento che trasportano materiale incandescente e alimentano le fiamme, e le temperature torride, le possibili cause dei roghi sono molteplici.

Il Codacons presenta esposto in procura: "Idranti non funzionanti"

La situazione sul territorio di Roma e provincia, intanto, non accenna a migliorare. In giornate in cui il termometro supera i 35 gradi e i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono impegnati a domare gli incendi più grandi, altri roghi più piccoli si sviluppano e vengono tenuti sotto controllo da squadre più contenute che lavorano su turni massacranti per impedire che si propaghino: dal 15 giugno a oggi sono stati 170. E proprio nei giorni scorsi il Codacons ha sollevato il problema dell’approvvigionamento di acqua e della funzionalità degli idranti, fondamentali per intervenire in modo rapido: “Mentre Roma è minacciata dalle fiamme, con roghi che divampano ormai quotidianamente in città mettendo a rischio l’incolumità dei residenti, si scopre che nella capitale il 10% degli idranti risulterebbe fuori uso”, fa sapere il Codacons, che ha presentato un esposto in procura.

“Appare gravissimo che mentre la città è bersagliata dagli incendi, la strumentazione di sicurezza che dovrebbe garantire il pronto intervento dei Vigili del fuoco risulterebbe parzialmente non funzionante - prosegue l’associazione - In base agli ultimi dati pubblicati, sarebbero 420 sugli oltre 3.800 a disposizione dei Vigili del fuoco gli idranti fuori uso nell’intera provincia di Roma, 260 (il 10% del totale) solo sul territorio comunale. Idranti che spesso sono scollegati dagli acquedotti, vandalizzati, o resi inutilizzabili dal furto dei tappi in ottone. Alcuni sarebbero stati addirittura asfaltati per errore.

Nel ricorso il Codacons ha avanzato la possibilità di ipotizzare il reato di concorso in incendio, “accertando eventuali responsabilità dell’amministrazione comunale, e ha diffidato il sindaco Gualtieri a provvedere all’adeguata manutenzione di tutti gli idranti di Roma il cui non funzionamento mette a serio rischio la pubblica incolumità”.