Incendio al parco delle Valli: alta colonna di fumo nel cielo

Un'alta colonna di fumo in cielo visibile da chilometri di distanza. L'incendio è divampato nel tardo pomeriggio di venerdì al parco delle Valli, nel III municipio Montesacro. Un vasto rogo che, secondo le prime informazioni, si è sviluppato in un'area a ridosso di via di Conca d'Oro dove sono presenti alcuni insediamenti abusivi.

Decine le chiamate al 112 da parte degli abitanti del quadrante nord della Capitale, allarmati dalla colonna di fumo visibile a partire dalle 18:30 circa. Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti delle volanti, i vigili del fuoco e gli agenti del III gruppo Nomentanto della polizia locale di Roma Capitale. Da accetare la presenza di persone ferite o meno.

Articolo in aggiornamento