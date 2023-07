Incendio al parco del Pineto, i droni evitano il peggio

Dopo il rogo di sterpaglie domato in poco tempo il 17 luglio, un altro incendio ha minacciato il Parco del Pineto tra la via Trionfale e via della Pineta Sacchetti. A raccontarlo è lo stesso Roberto Gualtieri in un lungo post.

Incendio al Parco del Pineto

Tutto è accaduto intorno alle 7 di sabato 29 luglio. Un incendio, scoppiato in una parte difficilmente accessibile dell'area verde, è stato spento "grazie ai droni che si alzano in volo ogni giorno per monitorare la Capitale". Ecco cos'è successo: "La velocità di intervento dell’elicottero regionale adibito allo spegnimento - racconta Gualtieri - è stata possibile grazie ai droni che si alzano in volo ogni giorno per monitorare le aree verdi della Capitale. Questo tipo di monitoraggio sperimentale impegna quotidianamente 5 droni in convenzione con Roma Capitale e uno regionale che individuano dall’alto eventuali colonne di fumo, segnalando in streaming le immagini ai Vigili del Fuoco che intervengono immediatamente, riducendo drasticamente i tempi delle segnalazioni tradizionali". Un lavoro, quello del monitoraggio, che coinvolge due terzi di 1.285 chilometri quadrati del territorio comunale.

Il ringraziamento di Gualtieri a Protezione Civile e vigili del fuoco

"Voglio ringraziare la Protezione Civile di Roma Capitale - ha dichiarato Gualtieri - quella regionale e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti tempestivamente scongiurando il ripetersi di eventi disastrosi come l’incendio dello scorso anno proprio al Parco del Pineto e che proprio in queste ore sono ancora impegnati a domare un altro incendio che sta interessando il Comune di Ciampino".

"Fattore tempo fondamentale"

"Il fattore tempo è essenziale nel contrasto agli incendi - conclude il primo cittadino - e l’utilizzo di nuove tecnologie come quelle di cui si è dotata Roma Capitale per prevenire e monitorare in tempo reale di eventuali focolai è vitale per tutelare i cittadini e il nostro territorio. Inoltre, è molto importante che tutti tengano alta l’attenzione e rispettino le regole. Per questo, se si avvista un incendio, bisogna chiamare subito il numero unico emergenze 112 o la Protezione Civile di Roma Capitale al numero 800854854. Ognuno può e deve fare la propria parte".