Fiamme nel parcheggio dei camion: distrutti tre mezzi da lavoro

Tre mezzi pesanti ed un modulo abitativo usato come ufficio distrutti. E' il bilancio di un incendio divampato sabato pomeriggio in un'area adibita a parcheggio di alcuni mezzi di lavoro a Villanova di Guidonia, provincia nord est della Capitale. Un rogo di natura accidentale, che sarebbe divampato dal container per poi estendersi ai tre camion.

L'intervento di vigili del fuoco, volontari della protezione civile Nvg (Nucleo volontari Guidonia) e degli agenti del commissariato di polizia di Tivoli intorno alle 15:30 del 28 maggio in via Bonnet, nella zona industriale e delle cave di travertino del comune della Città dell'Aria. Ad avvistare la colonna di fumo gli uomini della protezione civile che sono poi stati autorizzati ad intervenuire dalla sala operativa regionale.

A parte i danni, nessuno è rimasto ferito né intossicato.