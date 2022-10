Incendio all'alba: fiamme in un panificio

Incendio all'alba ai Castelli Romani dove ha preso fuoco un panificio. Le fiamme in un esercizio commerciale che si trova in via del Pratone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno poi domato il rogo.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 5:00 di sabato 15 ottobre in via del Pratone. L'incendio - scoppiato quando nel panificio non era presente nessuno - ha interessato il bancone per la vendita ed i suppellettili che si trovavano nel locale con le fiamme che hanno poi raggiunto e danneggiato il tetto in legno e le tegole sovrastanti.

Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della stazione di Grottaferrata non sarebbero state trovate tracce che possano far pensare ad un incendio doloso. La parte del panificio interessata dalle fiamme è stata dichiarata temporaneamente inagibile.