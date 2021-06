Incendio alla palestra comunale, il Sindaco: "Vandali e criminali"

Palestra comunale in fiamme a Villalba, nel Comune di Guidonia Montecelio. L'incendio ha interessato la struttura in disuso della frazione del Comune della Città dell'Aria. La richiesta d'intervento al 112 intorno all'1:00 della notte. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo dopo circa un'ora. Da accertare le cause, sulle quali stanno svolgendo gli accertamenti gli agenti del Commissariato San Basilio di polizia intervenuti sul posto.

L'incendio ha trovato la condanna del Sindaco Michel Barbet: "Non si tratta, purtroppo, della prima volta che accadono episodi simili, provocati da vandali e criminali che non hanno rispetto per il territorio e che condanno con fermezza. Mi auguro che si tratti di una coincidenza, ma proprio ieri pomeriggio sono stato in Piazza Martiri delle Foibe per una bella iniziativa di crescita sociale del territorio, partita da cittadini ed associazioni che amano Villalba e che sono la maggioranza di coloro che ci vivono, ed oggi, invece, apprendiamo questa bruttissima notizia".

"Come Amministrazione Comunale - conclude il Sindaco di Guidonia Montecelio - sporgeremo denuncia contro ignoti, ma per tutelare la maggioranza dei cittadini da questi criminali, chiederò da subito al Prefetto un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, che verranno coadiuvati dalla Polizia Locale, nella zona di Villalba ed in tutti i punti critici della nostra Città".