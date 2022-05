Incendio in una palazzina popolare, 50 persone evacuate

Fiamme e fumo. Incendio nel pomeriggio di lunedì 2 maggio a Roma, in un palazzo popolare di Prima Porta in via Inverigo 20. Il rogo, scoppiato intorno alle 14:30, è iniziato nei vani cantina dell'edificio di sette piani con una lunga colonna di fumo visibile in diverse zone del quartiere.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, mezzi del 118 e della protezione civile. I soccorritori hanno evacuato 50 residenti del palazzo. Diciotto di loro sono rimasti intossicati e portati all'ospedale San Carlo Nancy. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Per permettere i soccorsi via Inverigo è stata chiusa al traffico da via della Giustiniana al civico 20. Si indaga sulle cause del rogo.