Incendio al Palazzaccio: fumo invade la corte di Cassazione, evacuati i presenti

Paura al palazzo di Giustizia dove è divampato un incendio. A far temere il peggio una fitta coltre di fumo che ha invasto la corte suprema di Cassazione richiedendo l'evacuazione dei magistrati e dei lavoratori del "Palazzaccio" di Prati. La chiamata al 112 intorno alle 10:30 di stamattina (martedì 18 giugno) per "del fumo nero che ha invaso i locali contatori", la richiesta d'intervento al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia di Roma Capitale in ausilio alla viabilità di piazza Cavour. Allontanate le persone presenti i pompieri hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza accertando lo sviluppo di un corto circuito da un condizionatore presente in una stanza al terzo piano, che ha poi interessato altri climatizzatori presenti al piano.

L'odore acre e il fumo hanno poi raggiunto anche l'ufficio dei sostituti procuratori. Annerite alcune stanze, i caschi rossi hanno poi estinto l'incendio, sviluppatosi da una presa di corrente dove erano attaccati un frigorifero e un altro apparecchio elettrico.

Messo in sicurezza il palazzaccio poco prima delle 13:00, l’intero stabile è stato evacuato e dichiarato inagibile, fino a domani, dai vigili del fuoco. Non risultano al momento feriti, intossicati o fascicoli processuali andati distrutti. I pompieri hanno disposto il distacco dell’energia elettrica dalla corte di Cassazione, dove già dal mattino si erano registrati alcuni blackout.