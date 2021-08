Incendio ad Ottavia: fiamme in un'officina, un ferito

/ Via Accumoli

Incendio ad Ottavia dove ha preso fuoco una officina per la riparazione e la sostituzione dei vetri delle vetture. La richiesta d'intervento ai soccorritori nel pomeriggio di lunedì da via Accumoli. Alta la colonna di fumo che si è alzata nel cielo minacciando le abitazioni circostanti.

Ad avere la peggio il titolare del locale commerciale, un 61enne, trasportato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri. Nell'officina insieme a lui altre due persone, medicate sul posto dal personale del 118.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vgili del fuoco e polizia locale, il titolare stava effettuando dei lavori con una smerigliatrice quando alcune scintille hanno innescato un fusto di olio.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con una autoscala, il Carro Teli ed il funzionario di turno, i carabinieri della Stazione di Ottavia e del Nucleo Radiomobile e gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere temporaneamente un tratto di via Accumoli, altezza via Trionfale, per consentire l'intervento dei pompieri.

Al termine dell'intervento dei Vigili del fuco che hanno spento il rogo, risultano inagibili i locali dell'officina ma anche l'appartamento al primo piano. L'intera palazzina è stata momentaneamente evacuata.