Incendio in appartamento, evacuata palazzina. Grave una donna rimasta intossicata

Paura in una palazzina all'Ostiense con i residenti evacuati in seguito ad un incendio scoppiato in un appartamento dello stabile. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:00 di giovedì 8 settembre in un'abitazione al secondo piano in via Giovanni da Empoli. Grave una donna, rimasta intossicata e trasportata in ospedale.

Richiesto l'intervento al 112, al civico 6 della strada sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco e gli agenti delle volanti e dei commissariati Colombo e Celio di polizia. Allontanati dalle loro abitazioni a scopo precauzionale gli abitanti dello stabile, i soccorritori entrati nell'abitazione interessata dall'incendio hanno raggiunto e tratto in salvo una signora. Incosciente la donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso in nosocomio.

Domante le fiamme e messa in sicurezza la palazzina restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio con i vigili del fuoco a lavoro per le operazioni di smassamento e verifica della struttura.