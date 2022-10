Camion dell'Ama in fiamme: colonna di fumo nero in cielo

Incendio all'Ostiense dove un camion per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco. Alta la colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, che ha sprigionato un forte odore acre. Le fiamme sono divampate intorno alle 9:20 di giovedì mattina dalla cabina guida di un compattatore in servizio in via Pellegrino Matteucci.

Sceso dal camion, il dipendente Ama ha quindi richiesto l'intervento ai vigili del fuoco che hanno poi estinto l'incendio, che ha distrutto ii compattatore dell'azienda dei trasporti romana.

Al fine di consentire le operazioni dei pompieri gli agenti del Gpit e del gruppo VIII Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso la strada, fra la via Ostiense e via Giacomo Bove. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con difficoltà in tutta l'area interessata dall'intervento.