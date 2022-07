Serata di paura in condominio: prima l'incendio, poi l'anziana salvata e il figlio che rischia il linciaggio

Serata di paura a Ostia Nuova, dove un incendio è scoppiato davanti alla porta di un appartamento popolare in via Antonio Forni. A domare le fiamme e salvare un'anziana di 71 anni sono stati i condomini. Mentre qualcuno era impegnato a domare il fuoco, altri hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Attimi di tensione, però, si sono verificati quando sul posto è arrivato anche il figlio della donna.

I fatti si sono consumati dopo l'orario della cena. Sentito l'odore di bruciato e visto il fumo per le scale, qualche condomino della palazzina di via Forni è sceso fino al primo piano notando il rogo. Da lì è scattato l'allarme e la macchina dei soccorsi fai da te. I cittadini dopo aver spento il fuoco, hanno aiutato l'anziana ad uscire di casa. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta.

Da lì in poi, però, la tensione si è trasformata in rabbia. I vigili del fuoco, dopo aver bonificato la palazzina e l'ingresso dell'appartamento, hanno rilevato tracce di accelerante e liquido infiammabile certificando la dolosità dell'incendio. Quasi in contemporanea, sul posto è arrivato anche il figlio dell'anziana. A quel punto i condomini lo hanno aggredito verbalmente, addossandogli l'eventuale colpa di essere divenuto bersaglio di qualche ritorsione.

A salvarlo dal linciaggio, i carabinieri di Ostia che hanno raccolto le versioni dei cittadini e ora indagheranno sul caso. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Il figlio dell'anziana, comunque già noto alle forze dell'ordine, è stato ascoltato.