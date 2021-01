Incendio ad Ostia, tenta di fuggire dal rogo del suo appartamento ma ha un malore: è grave

È ricoverata in prognosi riservata, al Grassi di Ostia, la donna di 52 anni che ieri è stata ritrovata priva di sensi sul pianerottolo di casa mentre all'interno dell'abitazione divampava un incendio.

È successo a Ostia Nuova, in via Marino Fasan, dove le fiamme sono partite per cause da accertare all'interno dell'appartamento al quinto piano abitato dalla donna.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, che hanno trovato la 52enne priva di conoscenza. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata colpita da infarto mentre tentava di scappare dal fuoco. Lievemente intossicati anche tre poliziotti. L'incendio ha reso inagibili tre appartamenti con la temporanea evacuazione di 50 persone.