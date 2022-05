Incendio ad Ostia: roulotte distrutta dalle fiamme

Incendio nella notte all'Idroscalo di Ostia. Ad essere distrutta dalle fiamme una roulotte, abbandonata da anni vicino la sede stradale. Il rogo è divampato in via degli Atlantici la notte fra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio.

A richiedere l'intervento al 112 alcuni residenti, allarmati dal fumo che si avvicinava minacciosamente alle loro abitazioni. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme con le stesse che hanno completamente distrutto il caravan.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Ostia. Sul luogo dell'incendio non sarebbero stati trovati elementi che possano far pensare ad un incendio doloso. Sul caso indagano i militari della compagnia lidense.

Sempre ad Ostia, la stessa notte, è divampato un altro incendio, questa volta in via Stiepovich. Ad essere distrutta dalle fiamme è stata una moto parcheggiata lungo la strada, con le fiamme che hanno danneggiato anche un'auto in sosta vicina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia di Stato. Fra le ipotesi in questo caso non si esclude la matrice dolosa.

Resta da accertare un eventuale collegamento fra i due incendi - la moto e la roulotte - divampati ad Ostia a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Aspetto che potrebbe far pensare ad un eventuale piromane.