Incendio ad Ostia: quattro auto a fuoco nella notte

Notte di fuoco ad Ostia dove in due incendi diversi sono andate distrutte quattro auto. Il più grave dei due due episodi nel cuore della notte in via Baffigo. Qui, all'interno del parcheggio dei palazzi popolari poco dopo le 3.30 sono andate a fuoco tre auto. Sul posto i vigili del fuoco.

Altra auto distrutta dalle fiamme invece in via dell'Idroscalo. Anche qui per domare il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia di Stato.