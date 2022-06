Ostia: incendio nella pineta di Castel Fusano

Un'alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza, sino a Fiumicino. Incendio sabato mattina nella pineta di Castel Fusano, ad Ostia. A prendere fuoco alcune sterpaglie.

In particolare la richiesta d'intervento al 112 è arrivata per del fumo visibile in via di Castel Fusano, a bordo strada. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito.