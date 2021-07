Incendio a Ostia, fiamme nella pineta delle Acque Rosse: quartiere invaso dal fumo

Ostia brucia. Incendio nel pomeriggio del 17 luglio nella pineta delle Acque Rosse, tra il multisala Cineland e via delle Azzorre. Il rogo, scoppiato poco dopo le 14 per cause da appurare, ha generato una enorme colte di fumo, con la nube che ha invaso il quartiere, anche all'altezza della via Ostiense e della via del Mare.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di via Celli con due autobotti e i gruppi della Protezione Civile con tre squadre. Secondo una prima analisi dei soccorritori, sarebbero almeno due i punti di innesco del rogo. Il forte vento ha reso l'intervento fin da subito difficoltoso. La pista dolosa non è esclusa.