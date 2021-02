Incendio Ostia, brucia box abbandonato: era abitato da clochard

Incendio nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, nel centro di Ostia, all'incontro tra in via Armando Armuzzi e piazza della Stazione Vecchia, a due passi dalla sede del X Municipio. Le fiamme sono divampate intorno alle 15 in una struttura abbandonata da anni usata come riparo da clochard.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri ed i vigili del fuoco. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Nel giro di pochi anni è il terzo incendio che divampa nel box abbandonato. Il primo episodio risale addirittura al 22 gennaio 2015. L'incendio più recente, invece, si è registrato il 16 luglio scorso.