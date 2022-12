Incendio a Ostia, bruciata la serranda di un negozio: c'è ipotesi dolosa

Prima le fiamme, poi il fumo nero e l'odore di bruciato tra le palazzine popolari. Incendio nella notte tra sabato e domenica ad Ostia, in viale Vasco de Gama. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sono stati diversi residenti a chiamare il numero unico per le emergenze.

A bruciare parzialmente un negozio di abbigliamento. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, con il reparto volanti e gli agenti del distretto del Lido che indagano. Secondo quanto emerso una o più persone potrebbero aver cosparso del liquido infiammabile sulla serranda dell'esercizio per poi appiccare il rogo. La matrice dolosa, infatti, non è esclusa da chi indaga. Non è il primo caso di incendio sospetto ad Ostia quest'anno.