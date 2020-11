Incendio ad Ostia: brucia deposito di mobili di 1200 metri quadri, evacuate cento persone

Una palla di fuoco ad avvolgere la struttura di circa 1200 metri quadri. Incendio nella zona degli Stagni di Ostia Antica-Longarina dove ha preso fuoco un capannone adibito a deposito di mobili della Emmerre Arredamenti. La chiamata ai soccorritori intorno alle 23:50 del 29 novembre al civico 16 di via Alfonso Airoldi. Un centinaio i residenti che abitano vicino alla struttura andata a fuoco evacuati a scopo precauzionale sino al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, 3 Aps, 3 autobotti, il carro autoprotettori e l’autoscala con i pompieri che hanno provveduto ad estinguere le fiamme dell’incendio scoppiato all’interno del deposito del mobilificio.

L’intervento dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe. Per precauzione, sono stati temporaneamente evacuati i nuclei familiari residenti nelle adiacente del mobilificio, un centinaio di persone. Sul posto per accertare l’accaduto gli agenti delle Volanti e del Commissariato Lido di Polizia, oltre alle ambulanze del 118. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause.