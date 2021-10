Incendio ad Ostia: chiosco bar distrutto da un incendio

L'intervento di polizia e vigili del fuoco in via Passeroni

/ Via Gian Carlo Passeroni

Incendio nella notte ad Ostia dove un chiosco bar è stato distrutto dalle fiamme. La richiesta d'interveno al 112 poco prima delle 2:00 da un locale che si trova in via Gian Carlo Passeroni, poco distante dall'ospedale Grassi del litorale romano. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia con i pompieri che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio.

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, nel chiosco bar non sarebbero state trovate evidenti trracce di dolo con gli investigatori del Commissariato Lido di polizia che al momento non escludono nessuna ipotesi. Dichiarato inagibile il locale, seriamente danneggiato dalle fiamme.