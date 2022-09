Incendio ad Ostia: brucia chiosco in disuso, intossicati tre clochard

Fiamme sul lungomare di Ostia dove un chiosco in disuso è stato colpito da un incendio. Il rogo è divampato giovedì mattina fra piazzale Cristoforo Colombo e via Alessandro Geraldini. Ad essere interessato dal rogo l'ex Blues Cafè, divenuto nel corso degli anni riparo per alcuni senza fissa dimora. Tre le persone rimaste intossicate, tutti clochard, fra cui un uomo trovato già privo di conoscenza. I tre sono stati tratti in salvo dai soccorritori ed affidati alle cure del personale del 118.

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 10:00 del 22 settembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale allertati dal fumo scaturito dall'incendio. Da dentro la struttura i caschi bianchi hanno sentito delle grida di aiuto ed hanno traatto in salvo tre persone ed un cane: un italiano di 50 anni e due cittadini romeni di 39 e 57 anni, con uno dei clochard trovato privo di conoscenza e trascinato fuori. I tre sono poi stati affidati alle cure del personale del 118.

Tratti in salvo i senza fissa dimora ci hanno poi pensato i vigili del fuoco di Ostia (intervenuti con le squadre 13A e AS13) a spegnere l'incendio ed a bonificare l'area.

Restano da accertare le cause, sull'incendio indagano gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che in attesa della relazione dei vigili del fuoco non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente al gesto doloso.