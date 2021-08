Incendio a Ostia, barca di un pescatore distrutta dalle fiamme: indagano i carabinieri

Incendio nella notte di lunedì 23 agosto, ad Ostia, dove sull'arenile della spiaggia Azzurra in via dell'Idroscalo, una barca di due metri è andata a fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto i carabinieri del Norm e della Compagnia di Ostia che lavoreranno anche per acquisire le immagini delle telecamere di zona. Sul ruogo del rogo non sono state trovate taniche o inneschi, ma al momento chi indaga non esclude nessuna pista.