Incendio a Ostia, locale distrutto dalle fiamme. I gestori: "Con questo ristorante ci vivono 10 famiglie"

Incendio a Ostia, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio. Il ristorante Antichi Sapori di via Aristide Carabelli è stato distrutto dalle fiamme. Un rogo sul quale indagano i carabinieri, arrivati sul posto intorno all'una e quaranta, allertati da alcuni residenti. A spegnere l'incendio i vigili del fuoco.

Secondi i gestori del locale, che su Facebook hanno postato le immagini, non ci sono dubbi sulla dolosità del gesto: "Non ci sono motivazioni, né giustificazioni. Siamo gente onesta che si sveglia ogni mattina per alzare la serranda e lavorare. In questo ristorante ci mangiano 10 famiglie e non è giusto. Siamo grandi lavoratori e torneremo più forti di prima. Chiediamo scusa a tutti i clienti". Lo scorso agosto il Nalu Poké, altro locale di Ostia, fu distrutto da un incendio.