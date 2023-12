Incendio all'ospedale di Tivoli: aperta una commissione d'inchiesta in Regione

Per fare luce sull'incendio all'ospedale di Tivoli la Regione Lazio ha istituito una commissione d'inchiesta interna. Si occuperà di avviare un’indagine conoscitiva sanitaria e tecnica su quanto accaduto nei locali del San Giovanni Evangelista nella notte tra l'8 e il 9 dicembre.

"A tale organismo, i cui lavori saranno coperti da segretezza come previsto dall’articolo 455 del Regolamento regionale numero 1 del 2002 e successive modifiche, sono conferiti i più ampi poteri di accesso: di ispezione, verifica documentale, nonché di audizione di dirigenti, anche di livello apicale, di funzionari e di dipendenti dell’Asl Rm5" si legge in una nota della Regione. "All’esito dell’indagine conoscitiva, la Commissione dovrà relazionare direttamente alla Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria. Per l’attività di indagine non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico e documentate dalle modalità stabilite dalla legge".

Sempre la Regione ha richiesto alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, all'Ares 118, ai Policlinici e agli Istituti di attivare immediatamente ogni necessaria procedura per la verifica straordinaria degli impianti e delle procedure antincendio e di fare le simulazioni di un'emergenza incendio per effettuare la prova di evacuazione. Il tutto dovrà avvenire entro il 31 dicembre prossimo.

Il punto sulle indagini

Intanto l'ospedale di Tivoli, a cui fanno riferimento 400mila abitanti, tutti quelli dell'area a nord est di Roma, resterà chiuso per diverse settimane. Da sabato mattina la regione Lazio è al lavoro per offrire un'alternativa agli abitanti. Un piano definito nelle sue linee più importanti, ma che inevitabilmente nei prossimi giorni subirà una messa a punto. In parallelo si muove l'indagine della procura, chiamata a far luce sul rogo e in particolare su tre punti: le cause del rogo e della morte dei tre anziani; il mancato funzionamento della procedura anti incendio e lo stesso impianto anti incendio.

Nel corso del vertice che si è svolto in Procura, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, gli investigatori della squadra mobile e del commissariato di Tivoli, il pm coordinato ha affidato anche gli incarichi per le autopsie sui corpi di Pierina Di Giacomo di 86 anni, Romeo Sanna, di 86 anni, e Virginia Giuseppina Facca, di 84 anni. Nel fascicolo, avviato subito dopo l'incendio si procede per omicidio plurimo colposo e incendio colposo ancora a carico di ignoti.