Tivoli, incendio all'ospedale: tre morti e 200 evacuati

Tre morti - due donne e un uomo - e duecento pazienti evacuati. È drammatico il bilancio di un vasto incendio esploso nella notte all'ospedale di Tivoli, il San Giovanni Evangelista. Due delle vittime sarebbero morte per intossicazione, una terza a causa di un infarto. Una quarta persona, estratta morta, potrebbe aver perso la vita prima del rogo: sono però in corso accertamenti. Sui corpi è stata comunque disposta l'autopsia da parte della procura di Tivoli: obiettivo è accertare le cause del decesso.

Come si è propagato l'incendio

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero partite da alcuni locali dove si trovano degli ambulatori, al piano meno 2 alle 22.30 di ieri sera. Da qui il rogo è giunto fino al pronto soccorso prima e alla terapia intensiva poi, avvolgendo l'intera struttura. I testimoni raccontano soprattutto di tanto fumo, con la corrente elettrica saltata praticamente subito, pochi minuti dopo le prime fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dai diversi distaccamenti provinciali con almeno 60 unità e una ventina di mezzi, tra cui tre autoscale che sono state utilizzate per portare in salvo alcune delle persone ricoverate. Una cinquantina di persone con problemi di deambulazione sono state evacuate dai vigili del fuoco, invece, tramite le scale anticendio. "Operazioni piuttosto complicate", spiega il comandante provinciale dei vigli del fuoco Adriano De Acutis, "con 7 piani di scale da percorrere con pazienti impossibilitati a muoversi".

Pazienti evacuati

A causa dell'emergenza sono in totale 200 i pazienti evacuati. La maggior parte dei reparti, infatti, pur non toccati, è stata invasa dal fumo. I degenti , a seconda delle criticità e delle esigenze, sono stati trasferiti in vari ospedali della Capitale. Tra i coinvolti anche dei bambini. Subito dopo lo scoppio dell'incendio gli allettati meno gravi sono stati portati nell'adiacente palestra comunale Maramotti, allestita dalla protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine. Questo il bilancio di Ares 118: "Siamo intervenuti con 23 ambulanze e tre auto mediche. Abbiamo montato sul posto 2 posti medici avanzati per il trattamento dei pazienti. Ci sono stati anche altri pazienti trasferiti autonomamente".



La regione Lazio informa che "i parenti dei pazienti evacuati e trasferiti questa notte in seguito all’incendio divampato nell’ospedale di Tivoli possono contattare i seguenti numeri di emergenza per conoscere le condizioni dei propri familiari e ricevere informazioni: 3312698956, 3312698996, 3312698926, 3312698918".



“E’ andata via la luce e c’era gente che urlava, da lì ho capito che era accaduto qualcosa di grave. Quando uscito ho visto gli infermieri con le barelle e i pazienti portati via anche a braccio. Abbiamo dato tutti una mano ad evacuare l’ospedale”, ha raccontato all'AdnKronos padre Lorenzo cappellano dell’ospedale di Tivoli.

Le indagini

Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori. Nei prossimi giorni ad ambiente raffreddato sarà eseguito un sopralluogo dal Ninv dei vigili del fuoco per accertamenti sulla natura dell'evento di cui non sono ancora chiare le cause. Ad indagare è la polizia di Stato con il commissariato di Tivoli. Inevitabile il sequestro di alcune aree dell'ospedale: si attende in tal senso il provvedimento della procura di Tivoli.Una primissima ipotesi porta al piano meno due, in particolare all'area dove vengono stoccati i rifiuti speciali: qui molto probabilmente, verranno effettuati i primissi accertamenti.

Intanto il personale sta cercando di recuperare il materiale ancora utilizzabile dall'interno della struttura.

Il sindaco di Tivoli

La cittadina a nord est di Roma intanto muove la sua macchina delle emergenze. Il sindaco Giuseppe Proietti fa sapere che la palestra sarà utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere. "La palestra comunale Maramotti - fa sapere Proietti - è utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere".

"Vogliamo chiarezza"

Fuori dall'ospedale i parenti delle vittime. I familiari di Giuseppina Virginia Facca, 84 anni, chiedo chiarezza. "Ci hanno detto che è morta nel momento in cui è scoppiato l'incendio, ma non per il fumo. Lei aveva 84 anni e aveva un problema ai polmoni, era stata nuovamente ricoverata tre giorni fa al terzo piano. Ora la sua salma si trova nella cappella dell'ospedale perché non è stato possibile portarla nella camera mortuaria".

La politica

A Tivoli si è recato anche il presidente della regione Francesco Rocca; “Il Pronto soccorso è distrutto, ci vorranno sicuramente alcune settimane. Sono stati momenti caotici. Questo non doveva accadere. Cercheremo di capire sono le cause e trovare le soluzioni”, ha detto. Alla domanda se il sistema antincendio abbia funzionato, Rocca ha spiegato: “Dobbiamo capire quello che è accaduto e come si sono propagate le fiamme. La polizia scientifica darà l'esito e le valutazioni per capire quale sia la natura e cosa sia successo”.

Su twitter, il sindaco Gualtieri, ha espresso il proprio cordoglio: "Ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di #Tivoli per la terribile tragedia che si è consumata questa notte all’Ospedale San Giovanni Evangelista". “Siamo sconvolti", commnenta Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. "La Città metropolitana di Roma si stringe al dolore delle famiglie e ringrazia i soccorritori che sono stati impegnati tutta la notte per evacuare centinaia di pazienti dai reparti coinvolti dalle fiamme. Prima di capire la dinamica e la causa dell’incendio, la Città metropolitana di Roma è a disposizione per ogni eventuale esigenza e per mettere a disposizione il personale per gli aiuti. Il nostro distaccamento della Polizia Locale di Tivoli si è resa disponibile, con due pattuglie, che si sono rese disponibili a fornire ausilio alle attività di soccorso, assieme alle altre forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco che sono stati impegnati in un lavoro molto delicato e impegnativo”.

Il Codacons

Il Codacons depositerà un esposto-denuncia per omicidio colposo plurimo – insieme all’Associazione Articolo 32 - contro ospedale, ASL e Regione Lazio in relazione all’incendio dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. Contestualmente Codacons e Associazione Articolo 32 depositeranno una nomina di persona offesa, riservandosi di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento sull’accaduto: e questo al fine di tutelare la collettività dei consumatori e cittadini, facendo appena possibile chiarezza sui fatti di Tivoli.

L’Associazione, infatti, chiede che venga fatta al più presto piena luce sulle cause e sulle responsabilità dell’apocalittico incendio che è divampato nella struttura: non è pensabile che episodi del genere possano tornare a verificarsi, specialmente all’interno di ambienti dediti alla cura e alla tutela della salute dei pazienti, e che dovrebbero quindi rappresentare un luogo sicuro e protetto per i pazienti.

“All’indomani di questa tragedia è necessario da subito lavorare per non fare in modo che non si verifichi più quanto successo a Tivoli”, dichiara il Codacons. “Con l’esposto e la contestuale nomina di persona offesa intendiamo dare il nostro contributo alla ricerca della verità, per le vittime e le loro famiglie e per evitare casi simili in futuro”, conclude.

Ultimo aggiornamento ore 11.33