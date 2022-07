Incendio sull'Olimpica: fumo invade la tangenziale, traffico in tilt a Roma nord

Prima l'incendio di sterpaglie poi la fitta colonna di fumo che ha invaso prima l'Olimpica e poi l'area di Roma Nord. Problemi e disagi per gli automobilisti in transito a partire da poco dopo le 16:00 di martedì 19 luglio su via del Foro Italico, nel tratto di "tangenziale" che collega la zona della via Salaria al Foro Italico. Pesanti le ripercussioni alla viabilità con traffico intenso code e rallentamenti che hanno interessato anche via di Tor di Quinto e la zona di corso di Francia.

Sul posto vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia di stato e polizia locale di Roma Capitale. Sempre a Roma nord un altro incendio di fogliame ha interessato il viadotto del Giubileo del 2000 (altezza chilometro 12 della via Flaminia Nuova).

