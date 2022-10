Incendio nell'officina Atac di via Prenestina: evacuati temporaneamente i dipendenti

Paura nei reparti delle officine Atac di via Prenestina. Un incendio ha interessato i locali, intorno alle 12 circa. Le fiamme, secondo quanto si apprende, si sono sviluppate per cause ancora da appurare senza aver causato troppo danni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

"Durante alcune lavorazioni nelle officine centrale nella sede di via Prenestina si è sviluppato un principio d'incendio nella sala prova motori, compartimentata e inaccessibile dall'esterno proprio a tutela di eventi come questi. - spiega Atac in una nota - I sistemi di emergenza hanno funzionato correttamente e non c'è stato nessun problema per gli addetti, che sono stati evacuati secondo le regole della procedura dell'emergenza incendi".