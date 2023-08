Incendio in officina: bruciano auto

Incendio alle prime luci del giorno a Santa Maria di Galeria. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma a intervenire alle 6:00 con una autobotte e il TA/6 in via della Riserva Carbucetto all'interno di una officina e deposito vetture.

Vasto il rogo con le fiamme che hanno interessato l'intera struttura. Tre le vetture andate distrutte. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della compagnia Roma Cassia.Eseguiti i primi accertamenti i militari dell'Arma non escludono nessuna ipotesi

Autofficina in fiamme a Marino

L'incendio di stamattina segue di 24 ore un altro rogo divampato in un autosalone ai Castelli Romani. In questo caso l'intervento dei pompieri è stato sulla via Nettunense, nel comune di Marino. Ingenti i danni con dieci auto e un container distrutti. Anche in questo caso sono i carabinieri a indagare, con gli investigatori che non escludono la possibile matrice dolosa.