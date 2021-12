Garbatella, incendio in un'officina: ipotesi dolosa

Non escludono l'ipotesi dolosa, i carabinieri della stazione di Garbatella che indagano su un rogo avvenuto in una officina meccanica nella notte del primo dicembre. Le fiamme si sono sviluppate in via Enrico Cravero 9 intorno alle 23:40 e ad accorgersene, sono stati proprio i militari che stavano svolgendo un controllo del territorio.

Sul posto sono quindi accorsi i vigili del fuoco con la squadra operativa 7A del distaccamento di Ostiense, l'autoscala AS/1, l'autobotte AB/11 e il TA/6. Le fiamme sono state estinte in poco tempo, ma i danni sono stati ingenti. Distrutti alcuni attrezzi, parti di moto da riparare e la porta di ingresso. In più i soccorritori, dopo aver domato l'incendio, hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile.

I reperti sono stati acquisiti dai carabinieri che indagano, senza escludere a questo punto l'ipotesi dolosa. Andrà determinato se quel liquido si stato messo da qualcuno per innescare il rogo, oppure se fosse materiale oleoso già presente nei locali adibiti alla riparazioni delle moto.