Incendio nell'occupazione, 130 persone evacuate e famiglie costrette a dormire in auto

Paura nella tarda serata di ieri a Torre Spaccata, nell'occupazione di viale Ciamarra. All'altezza del civico 329, un incendio è scoppiato nell'appartamento del primo piano del palazzo, coinvolgendo due stanze. Le fiamme sarebbero partite a causa di un corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e la polizia di Stato.

I pompieri, dopo aver spento il rogo hanno dichiarato inagibile l'interno stabile evacuando 130 persone. Secondo quanto si apprende, inoltre, luce e acqua sarebbero stati staccati, dopo aver riscontrato che gli impianti non fossero a norma.

Le famiglie, che hanno rifiutato di appoggiarsi in una parrocchia offerta come alloggio sostitutivo, sono rimaste comunque all'interno del perimetro dell'occupazione, scegliendo di dormire in macchina. Unione Inquilini si sta interessando della vicenda e ha già contattato il Campidoglio. La donna che vive all'interno dell'appartamento occupato nel quale è scoppiato in rogo, è stata portata in ospedale in stato di choc. Non è grave.