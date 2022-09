Gattoland: incendio distrugge l'oasi felina della Magliana

Distrutta da un incendio. Ad essere divorata dalle fiamme Gattoland, oasi felina inaugurata nel 2018 sotto al viadotto della Magliana. Le fiamme sono divampate lo scorso 19 settembre e seguono di una settimana un precedente incendio dove non si erano registrati danni alla struttura. A darne notizia l'Ente nazionale protezione animali di Roma: "E' con grande dispiacere che, comunichiamo la distruzione di Gattoland, una delle postazioni gatti creata dai volontari di Enpa Roma 4 anni fa dopo lo sgombero degli insediamenti rom e realizzata in un piano di riqualificazione del territorio, da parte del comune".

A raccontare l'accaduto a RomaToday Maurilia Amoroso, referente di Enpa Roma: "Le prime avvisaglie c'erano state la scorsa settimana, quando un precedente incendio aveva sfiorato l'oasi felina. Lunedì mattina il responsabile si è recato sul posto per accudire i circa 40 gatti ospitati all'interno della struttura ed ha scoperto l'incendio che ha devastato tutto". "Adesso ci rimboccheremo le maniche e la ricostruiremo, ribellandoci alle prepotenze. Già diversi cittadini si sono offerti per aiutarci e con loro l'associazione Teniamoci per mano".

Ente nazionale protezione animali che punta il dito contro le istituzioni, denunciando l'assenza di un programma di controllo: "Sotto la pista ciclabile il referente e qualche cittadino accudiscono i gatti, garantendo cibo, cure e sterilizzazione quando c'è qualche nuovo arrivo. La realizzazione di una pista ciclabile e la creazione di una struttura colorata per i gatti, poteva essere l'opportunità per i cittadini del quartiere di passeggiare e godere di un paesaggio mai perlustrato. Come ribadiamo sempre, l'assenza di un programma di controllo territoriale del Comune, in questo spazio della Regione, e delle istituzioni, permette lo sbando assoluto e qualsiasi buon proposito si vanifica. Nessuno controllava l'insediamento giornaliero di troppi senzatetto, rom che improvvisavano habitat di fortuna. Purtroppo quando nessuno monitora e non esiste l'osservanza delle regole, si verificano eventi distruttivi come gli incendi di questi giorni".

Un incendio che ha distrutto l'oasi felina, ma come spiegano ancora dall'Enpa: "I gatti sono salvi e provvederemo a creare nuovi habitat, perchè loro sono creature innocenti. Gattoland ormai è distrutta e, con lei, ogni speranza di poter migliorare il nostro quotidiano, il nostro vivere, il nostro mondo. Peccato. Era un piccolo spazio colorato per tutti , adulti e bambini, oscurato dalla malvagità degli umani. Non c'interessa stare qui a colpevolizzare nessuno - concludono dall'Enpa -. Non ci coinvolgiamo nelle solite fazioni politiche e culturali, per trovare un appiglio o una giustificazione. Siamo tutti responsabili e inconsapevoli del male che procuriamo. Solo un sentimento vogliamo esprimere: vergogna".

L'inaugurazione nell'ottobre del 2018

Gattoland, prima oasi felina della Capitale, venne inaugurata il 22 ottobre del 2018 dall'Enpa, con il supporto del comune di Roma. Un rifugio ralizzato in una zona sottratta e riconquistata al degrado. Situata nel quartiere della Magliana, in uno spazio precedentemente occupato da una baraccopoli, l’oasi felina rientrava in un progetto più ampio e articolato dell’Ente Nazionale Protezione Animali: quello di riqualificare le aree urbane valorizzando la presenza degli animali. E nessuno meglio dei gatti romani, famosi del resto, in tutto il mondo, poteva farsi ambasciatore di questo importante progetto. Una struttura di legno colorata di verde e viola, arredata di tutto punto, a misura di gatto.

"La struttura, dotata di “gattaiole” per l’entrata e l’uscita libera degli animali – spiegava nel 2018 Maurilia Amoroso, volontaria della Sezione Enpa di Roma, che seguì da vicino il progetto – funziona non soltanto come “casa” per i gatti randagi della zona, ma come una sorta di ambulatorio post-degenza per quelli che hanno bisogno di particolari terapi". A distanza di quattro anni un incendio l'ha distrutta, con i gatti che cercano ora una nuova casa.