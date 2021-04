Incendio al Nuovo Salario: furgone distrutto dalle fiamme

L'intervento di vigili del fuoco e polizia in via Santa Maria della Speranza

I soccorritori intervenuti sul posto si sono trovati davanti una palla di fuoco. Incendio giovedì sera al Nuovo Salario. Ad essere distrutto dalle fiamme un furgone in sosta sulla strada del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco intorno alle 21:45 del 15 aprile per un incendio in via Santa Maria della Speranza, nella zona dell'Ateneo Salesiano. Arrivati sul posto i pompieri hanno quindi estinto le fiamme. Carbonizzato il furgone, sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara di Polizia. Sul luogo dell'incendio non sono state trovate evidenti tracce di dolo.

Il precedente incendio al Nuovo Salario

Proprio al Nuovo Salario, la notte dello scorso 30 novembre, altri furgoni erano stati interessati da un rogo. Incendi dolosi, come accertato dagli investigatori, divampati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro in via dei Prati Fiscali, via Cavriglia e via Suvereto dove nel complesso vennero incendiati due furgoni ed un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.