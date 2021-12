Paura al Nuovo Salario, incendio un dehor di un bar

Paura nel pomeriggio di Natale al Nuovo Salario, per un incendio che ha distrutto un dehors di un bar in via Giacomo Coppola Di Musitani. Tanta la paura tra i residenti delle palazzine limitrofe per via di una grossa colonna di fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Roma, due ambulanze, polizia e carabinieri. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Si indaga sulle cause del rogo.