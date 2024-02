Incendio ad Acilia, rogo doloso avvolge autoneloggio. L'ipotesi di una vendetta

Incendio più che sospetto ad Acilia, quartiere dell'entroterra del X Municipio. Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, infatti, qualcuno ha dato fuoco agli uffici di un società di noleggio di auto e furgoni. Un rogo doloso, secondo vigili del fuoco e polizia di Stato che si sono recati sul posto intorno alle due del mattino insieme alla squadra della polizia scientifica.

Il locale, seppur danneggiato, resta agibile e operante. Sul luogo dell'incendio, infatti, sono stati trovati inneschi. La matrice dolosa, in sostanza, è una certezza. Ma c'è di più. Secondo quanto appreso da RomaToday, nei giorni antecedenti al rogo erano state presentate una serie di denunce per pagamenti di noleggi insoluti. Che i due fatti siano collegati non è escluso, ecco perché chi indaga valuta l'ipotesi di una vendetta.