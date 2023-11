Presa elettrica in corto circuito, appartamento in fiamme

Una presa elettrica in fiamme. Un corto circuito. Questa la possibile causa di un incendio divampato mercoledì notte a Nettuno, provincia del litorale romano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi domato il rogo.

Sono state le squadre del distaccamento di Anzio, con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala, a intervenire alle 23:15 in via XXV luglio, per l'incendio di un appartamento al quanto piano.

Le fiamme sono divampate dalla cucina e hanno interessato parzialmente l'intera unità abitativa. Messa in sicurezza la proprietaria dell'appartamento, una 60enne, è stata medicata dal personale del 118. Sul posto gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia per gli accertamenti di rito. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.