Brucia alcuni arbusti, l'incendio prende forza e distrugge un'abitazione

Ha dato fuoco ad alcuni arbusti in un terreno ma non aveva fatto i conti né con il vento né tanto meno con le sterpaglie e l'erba incolta secca. Questo quanto è bastato a provocare un importante incendio che ha dapprima richiesto l'intervento dei soccorritori per poi distruggere un'abitazione - risultata poi disabitata - che si è trovava sul fronte del fuoco. L'incendio è divampato poco dopo le 14:30 di oggi, mercoledì 22 giugno a Nettuno, provincia nord della Capitale.

L'intervento dei soccorritori in via Rocca di Botte, strada secondaria che si trova nelle campagne del comune del litorale nord laziale. Dati alle fiamme alcuni arbusti da un uomo proprietario di un terreno nelle vicinananze, le fiamme si sono però alimentate interessando una vasta porzione di territorio e richiedendo l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e agenti del reparto prevenzione crimine della questura di Roma.

Due incendi a Civitavecchia

Incendi nel litorale nord del Lazio che, oltre che Nettuno, hanno interessato anche il territorio di Civitavecchia dove i soccorritori sono stati impegnati su due fronti di fuoco, il primo in via Andrea Moneta ed il secondo in via Benedetto Lucignani. Anche qui un vasto incendio che ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei di soccorso.