Negozio distrutto da un incendio: evacuati i residenti

Vasto incendio nella notte a Santa Marinella, sul litorale laziale. Imponenti le fiamme divampate da un negozio di casalinghi tanto da richiedere l'evacuazione degli abitanti della palazzina che si trova sopra l'attività commerciale.

Sono state decine le richieste d'intervento arrivate al 112 a partire dalle 21:00 di lunedì 6 febbraio per un emporio di casalinghi e prodotti per la casa andato in fiamma in piazza Civitavecchia, angolo via Aurelia. Una volta sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia si sono trovati davanti all'attività commerciale completamente invasa da fumo e fiamme.

I caschi rossi della caserma Bonifazi hanno subito iniziato l'opera di spegnimento che si è protratta per tutta la notte. Evacuati i residenti che si trovano nella palazzina sotto la quale è scoppiato l'incendio. A causa della mole del rogo sono intervenute molte squadre di vigili del fuoco in ausilio da Roma, con due autobotti, il carro per il liquido schiumogeno e il carro per le bombole d'ossigeno ausiliarie.

Domati gli ultimi focolai alle prime ore del giorno i soccorritori stanno ora valutando l'integrità e l'agibilità dell'intero stabile interessato dall'incendio. Restano da accertare le cause. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia municipale di Santa Marinella. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.