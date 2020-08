Incendio a Capannelle: fiamme in un laboratorio di cornetti

Incendio in zona Capannelle - Gregna Sant'Andrea nel pomeriggio di giovedì. L'allerta ai soccorritori intorno alle 16:30 da un'attività commerciale, un laboratorio per il preconfezionamento dei cornetti, di via Giulio Emanuele Rizzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme nel volgere di breve, iniziando le operazioni di smassamento e messa in sicurezza del locale coinvolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto in ausilio alla squadra 21a di Frascati, il carro autoprotettori (ta6) e l'autobotte dei vigili del fuoco volontari di Nemi (ab32). Da accertare le cause, secondo i primi accertamenti riconducibili ad un corto circuito da una cella frigorifero. Nessuno sarebbe rimasto ferito né intossicato. Sul posto per gli accertamenti del caso i Carabinieri della Tenenza di Ciampino.