Paura prima del concerto, incendio nel negozio di bici elettriche. Distrutte decine di batterie al litio

Momenti di paura all'esterno del Circo Massimo, a poche ore dal concerto di Travis Scott che ha fatto "tremare" Roma. Intorno alle 18, in via dei Cerchi, le fiamme hanno avvolto un negozio biciclette elettriche a noleggio. Sul posto la squadra di Ostiense dei vigili del fuoco e il personale in servizio di vigilanza che era al Circo Massimo, insieme anche alla polizia locale di Roma Capitale.

A bruciare decine di batterie al litio. Il pronto intervento del personale dei pompieri ha impedito che l'incendio si propagasse evitando ulteriori danni all'attività commerciale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.