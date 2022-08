Locale pokè dato alle fiamme, il sindaco Gualtieri ad Ostia: "Non vi lasceremo soli"

Alla fine il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accettato l'invito dei titolari del Nalu Pokè di Ostia, è martedì pomeriggio si è presentato davanti al locale di via Pietro Rosa dato alle fiamme la notte tra giovedì e venerdì scorso per manifestare vicinanza e supporto ai giovani imprenditori così duramente colpiti.

“È un dovere essere qui, per testimoniare sempre la presenza delle istituzioni accanto ai cittadini e portare la solidarietà di tutte le romane e i romani a questi ragazzi che con coraggio e spirito di iniziativa hanno deciso di aprire questo esercizio commerciale - ha detto Gualtieri - Sulle origini dell’incendio ci sono indagini in corso ma, qualunque sia la matrice di questo gesto, ci tengo a ribadire con forza che questa attività, così come tutte quelle gestite con lavoro onesto e operoso, non saranno mai lasciate sole”.

I danni provocati dall’incendio sono ancora chiaramente visibili sulle vetrate annerite, il nastro della polizia giudiziaria a delimitare l’area. I titolari hanno già annunciato l’intenzione di riaprire il prima possibile, interrogandosi ancora sulla matrice del gesto e sui motivi: “Volevamo ringraziarvi tutti, per l’affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato - hanno detto dopo la visita del sindaco - Quello che abbiamo cercato di costruire in questo anno e poco più di Nalu è emerso ancora di più in questo momento: una comunità sul territorio, una bellissima comunità che ci sta dando ancora più forza. Vogliamo ringraziare tutte le istituzioni del quartiere e del Comune di Roma e, in particolar modo, il sindaco di Roma, che oggi ci è venuto a trovare. Ancora una volta: non ci fermiamo, torniamo presto”.

Le indagini sull’incendio proseguono, sulla base di una delle poche certezze: si è trattato di un atto doloso, come dimostrano gli stracci imbevuti di liquido infiammabile e la tanica rinvenuti nei pressi del locale. I proprietari hanno chiarito di non avere mai ricevuto minacce, e si sono messi a completa disposizione per aiutare gli inquirenti a ricostruire cosa sia accaduto. Sulla porta, intanto, è comparso un simbolo di speranza: un fiocco rosa, che annuncia la nascita della figlia di uno dei soci e che sancisce la ripartenza.