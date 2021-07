Incendio al Museo della Via Ostiense, salvate quattro persone

Pericolo scampato in via di Porta San Paolo dove, poco dopo le ore 13,00 di sabato 10 luglio, è divampato un incendio dall’ex casa del custode del Museo della Via Ostiense. Immaediato l’intervento della polizia locale – PICS - che ha scongiurato il peggio, salvando quattro persone che si trovavano all’interno della struttura. Sulle cause accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco.

Erano in servizio di controllo in zona, gli agenti del PICS, quando hanno notato una colonna di fumo nero alzarsi dalla struttura dell’area di via di Porta San Paolo. Si sono immediatamente precipitati nei pressi dell’incendio attivando tutte le misure di emergenza, utilizzando un estintore per spegnere le fiamme. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno tratto in salvo 4 persone rimaste intrappolate all’interno della struttura a causa del fumo sprigionato dalle fiamme.

Affidate alle cure del personale del 118, due di loro (un uomo di 80 anni e una donna di 70 anni) sono state trasportate all'ospedale per l' inalazione di fumo. Sul posto sono intervenuti un’utoscala, il carro teli, il carro autoprotettori. Sulle esatte dinamiche che hanno causato l’incendio stanno indagando i vigili del fuoco.