Incendio al municipio VII: in fiamme un ufficio di presidenza a piazza di Cinecittà

Fiamme al municipio VII. Ieri, nel tardo pomeriggio, al quarto piano del palazzo di piazza di Cinecittà si è sviluppato un incendio che, in pochi minuti, ha coinvolto l'intera stanza, con le fiamme visibili anche all'esterno. A bruciare l'ufficio del capo staff del presidente Francesco Laddaga.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'edificio. Non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto anche carabinieri e polizia. I militari del nucleo investigativo di via in Selci hanno effettuato un sopralluogo e sentito testimoni e persone coinvolte. L'ipotesi per ora prevalentemente è quella di un rogo per cause accidentali.