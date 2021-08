Incendio a Morlupo: fiamme vicino le abitazioni

Paura a Morlupo alle prese martedì 10 agosto con un vasto incendio che ha sfiorato alcune abitazioni. Come scrivono dal Comune della provincia nord di Roma, si è sviluppato un incendio boschivo che, partito da tre punti distinti nella boscaglia tra via della Valle e via Mossa dei Barberi (in località Monticelli e le Prata), si è rapidamente propagato, a causa del vento sostenuto, nella direzione delle abitazioni della zona terminale di Via Mossa dei Barberi. Grazie al pronto intervento di Vigili del fuoco e volontari di PC, accorsi dai paesi circostanti e anche dalla Capitale, è stato possibile contenere le fiamme a ridosso delle due abitazioni minacciate dal fuoco.

Il versante opposto dell’incendio, essendo irraggiungibile dai mezzi di terra, è stato controllato grazie all’intervento di Canadair e di elicotteri della Protezione Civile Regionale. Per questo motivo, la Sala Operativa Regionale di PC ha ritenuto opportuno mettere a disposizione una vasca antincendio omologata di 9.000 litri che, alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco è stata resa operativa in 10 minuti, all’interno del Campo Sportivo Comunale in Via G.B. De Mattia. L’incendio, che è presumibilmente di origine dolosa, ha impegnato uomini e mezzi fino al tardo pomeriggio.

Come si legge ancora sulla pagina facebook istituzionale del Comune della provincia romana, durante lo svolgimento delle operazioni i Carabinieri, in collaborazione con la Polizia della Citta Metropolitana di Roma Capitale, hanno individuato e sequestrato un’ingente quantità di piante di cannabis, coltivate nel giardino di un’abitazione in prossimità del luogo dell’incendio.

L’Amministrazione Comunale di Morlupo ringrazia per essere intervenuti sul luogo dell’incendio: i VVF, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto, i Carabinieri Forestali, la Polizia della CMRC, la Polizia Locale di Morlupo, la Polizia Locale di Capena, il Gruppo Comunale PC di Mentana che ha messo a disposizione la vasca antincendio, il CAER che ha messo a disposizione il mezzo autobotte per alimentare la vasca, la PC di Monterotondo, l’ANCC di Capena, il Comitato Santa Lucia di Morlupo, i Volontari del Soccorso di Castelnuovo di Porto, l’Ambulanza del 118 a supporto degli operatori e tutte le eventuali altre Associazioni presenti sul posto e non citate in questo elenco.