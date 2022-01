Incendio a Morena, fiamme in una appartamento: una persona ustionata e quattro intossicati

Incendio a Morena, nella mattinata di venerdì 7 gennaio, quando le fiamme sono scoppiate in un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 226 di via di Morena. Sul posto, nella zona del comune di Ciampino, i vigili del fuoco, con sei squadre al lavoro, e i carabinieri. Stando a quanto si è appreso, una persona è rimasta lievemente ustionata al braccio sinistro, mentre altre quattro sono rimaste intossicate.

Il rogo è scoppiato intorno alle 8:45 circa. La squadre 15/A, 12/A, AS/6, AB/12, il carro teli e la TA/6 dei pompieri, hanno lavorato per domare le fiamme e far evacuare la palazzina. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scoppiato per una scintilla scaturita dal calore di un asciugacapelli lasciato su un letto. Nessuno dei condomini portati in ospedale è grave.

Ieri, a Roma, si è verificato un altro incendio in un appartamento. Questa volta al Quadraro, al terzo piano di una palazzina in via Tuscolana 665. Il rogo anche in questo caso è scoppiato per un corto circuito. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. A bruciare il soggiorno, la cucina e alcuni mobili. Danni ingenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.