Notte di fuoco a Monteverde, cassonetti in fiamme nella notte

Questa notte, in piazzale Emilio Morelli e via Vincenzo Ussani, due cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono andati in fiamme. Un doppio incendio a Monteverde che ha allarmato i residenti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Con loro sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Non si esclude un gesto vandalico. Sulla vicenda indagano i militari della stazione di Villa Bonelli.