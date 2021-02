Incendio a Monteverde: fumo invade la palazzina, intossicata un'anziana

Evacuati i residenti. L'intervento dei vigili del fuoco in un appartamento in via di Donna Olimpia

Paura a Monteverde dove gli abitanti di una palazzina sono stati evacuati a causa di un incendio divampato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate venerdì sera in un'abitazione in via di Donna Olimpia.

La chiamata ai soccorritori intorno alle 22:40 del 19 febbraio con la Sala Operativa del Comando di Roma che ha inviato due Squadre (7/A e 1/A) con l'ausilio dell'autoscala, un autobotte, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale, per un incendio di un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque in via di Donna Olimpia 13.

Una situazione di pericolo, con fiamme e fumo che hanno coinvolto diverse stanze dell'appartamento. I soccorritori hanno quindi tratto in salvo otto residenti delle abitazioni del piano superiore, alcune dei quali lievemente intossicati a cause del fumo denso sprigionatosi nell'immobile.

Spento l'incendio i pompieri hanno dichiarato totalmente inagibile l'abitazione interessata dall'incendio, mentre all'appartamento soprastante è stata dichiarata inagibile una stanza. Costretta alle cure una anziana residente, trasportata in ospedale dal personale del 118. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.