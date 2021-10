Incendio ai Colli Portuensi, auto e scooter distrutti dalle fiamme

Sveglia amara per i residenti di Monteverde. Alle 6 del mattino di oggi, venerdì 15 ottobre, un incendio ha distrutto tre auto e due scooter. A dare l'allarme i residenti del quartiere che, notata la nube nera e l'odore di bruciato, hanno allertato i soccorsi. Sul posto, tra via di Monteverde e via dei Colli Portuensi, sono arrivati i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno distrutto auto e scooter. Il rogo, secondo le prime indagini della polizia di Stato, sarebbe partito da un motorino con le lingue di fuoco che hanno poi coinvolto gli altri veicoli. Contattati i proprietari dei mezzi, al momento non è esclusa nessuna pista. Le indagini sono in corso.