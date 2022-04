Incendio in un appartamento, anziano trovato privo di sensi

È stato trovato privo di sensi in casa, svenuto per i fumi inalati da un incendio scoppiato nel suo appartamento. Vittima, un uomo di 83 anni soccorso alle 21 di domenica 10 aprile, dalle squadre dei vigili del fuoco e dal personale del 118 accorsi in via Giacomo Corradi.

La squadra territoriale 7/A dei pompieri, intervenuta prontamente, ha tratto in salvo il proprietario dell'abitazione che bruciava trovandolo in terra, in un una delle stanza. Una volta estratto è stato affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto anche gli agenti del reparto volanti e del distretto di Monteverde della polizia di Stato. Il rogo sarebbe scoppiato per un corto circuito nell'appartamento.